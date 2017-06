EMA: MANDELLI (FI), INACCETTABILI ACCORDI SPARTITORI

23 giugno 2017- 15:28

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "Forza Italia ci ha creduto sin dall'inizio e si è impegnata affinché l'Agenzia europea del farmaco potesse arrivare a Milano. Ci aspettiamo dal governo il massimo sforzo per centrare il risultato e dall'Europa una decisione che risponda alla effettiva valutazione della bontà delle candidature e dei relativi dossier. Qualsiasi altro criterio, compresi possibili accordi spartitori tra altri Paesi, sarebbe inaccettabile". Lo afferma il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli. "L'Italia - ricorda - ha la sua grande occasione per ospitare l'Ema e tutte le carte in regola per farlo. Non va dimenticato, infatti, che siamo uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa e che la nostra industria farmaceutica è in grande crescita e vanta un export pari al 71% della produzione, a testimonianza di una vocazione internazionale che andrebbe riconosciuta e premiata".