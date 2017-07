EMA: MANDELLI (FI), SPERO VISITA GENTILONI A MILANO RAFFORZI SFIDA

20 luglio 2017- 15:50

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la prossima visita del premier Gentiloni a Milano possa rafforzare l'obiettivo di portare l'Ema in Italia". Lo afferma il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, che spiega: "Esistono molte ragioni che rendono solida la candidatura del nostro Paese, e di Milano in particolare, ad accogliere l'agenzia europea del farmaco. Tra queste rientra il trend positivo della nostra industria farmaceutica, con le ottime performance legate all'export, e l'eccellenza delle nostre attività di ricerca". Ricordando poi che "Forza Italia, attraverso una mia mozione trasversalmente sottoscritta, è impegnata da mesi perché si possa raggiungere un traguardo da cui trarrebbe lustro e giovamento tutto il Paese", il senatore azzurro avverte: "Ora è necessario che il governo porti avanti la battaglia fino in fondo affinché in sede di assegnazione prevalgano criteri oggettivi di scelta e non logiche di compensazione tra Stati membri".