EMA: MANDELLI (FI), TUTTI LAVORIAMO PER TRAGUARDO

24 luglio 2017- 16:52

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "La coesione del quadro politico per raggiungere l'obiettivo di portare l'Ema a Milano è un ulteriore punto di forza per la candidatura italiana. Abbiamo una sede prestigiosa, un tradizione illustre nel settore farmaceutico e della ricerca, e una regione all'avanguardia". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Andrea Mandelli, firmatario di una mozione sottoscritta in maniera bipartisan per l'Ema a Milano. "L'arrivo dell'Agenzia europea del farmaco sarebbe senz'altro strategica per lo sviluppo del comparto e per la valorizzazione del nostro patrimonio scientifico. Ci auguriamo, perciò, che il governo italiano abbia la forza politica necessaria per far sì che a prevalere siano queste caratteristiche oggettive, e non già equilibri di potere tra gli Stati membri", conclude.