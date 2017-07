EMA: MARONI E SALA SCRIVONO A GENTILONI SU CANDIDATURA MILANO

8 luglio 2017- 17:11

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - "Il lavoro di squadra tra governo, Regione Lombardia e Comune di Milano, coordinato dal professor Moavero, sulla non facile partita della relocation di Ema procede molto bene. Il dossier di candidatura della città di Milano, predisposto dalla Farnesina, è sostanzialmente pronto in ogni sua parte, così come i connessi strumenti di comunicazione che aspettano solo di essere presentati e lanciati". E' questo l'inizio della lettera scritta dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e inviata al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla candidatura di Milano ad ospitare Ema, l'agenzia europea del farmaco. "La proposta italiana - si legge nella lettera - è molto forte e qualificata, dalla sede individuata - il Palazzo Pirelli, attuale sede del Consiglio regionale della Lombardia - a tutti i servizi che oggi la città di Milano è in grado di offrire al personale di Ema e alle famiglie in materia di trasporti, scuole internazionali, qualità della vita, università e assistenza nelle operazioni di trasferimento, fino al tessuto scientifico e di ricerca in cui Ema andrebbe ad inserirsi, che, come sai, vede nel settore farmaceutico, della salute e delle scienze della vita uno dei punti di eccellenza del nostro territorio". "Riteniamo dunque - prosegue il testo - che la proposta di Milano come nuova sede di Ema sia molto competitiva rispetto a tutti i criteri e parametri stabiliti dal Consiglio europeo per la relocation dell'Agenzia".