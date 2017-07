EMA: MARONI E SALA SCRIVONO A GENTILONI SU CANDIDATURA MILANO (2)

8 luglio 2017- 17:11

(AdnKronos) - "Ci preme sottolinearti un elemento - scrivono Maroni e Sala - Milano e la Lombardia sono davvero in grado, con il supporto del Governo, di assicurare quella "continuità operativa" di Ema nel momento in cui dovrà lasciare Londra; continuità indicata quale "criterio rilevante" per la valutazione tecnica delle candidature da parte della Commissione europea e fondamentale in una attività che ha ricadute sulla salute dei cittadini europei". E aggiungono: "Abbiamo appreso con grande soddisfazione della Tua volontà di presentare a Milano la candidatura italiana, iniziativa che condividiamo e che riteniamo utile a sostenere una proposta assolutamente competitiva sotto molteplici punti di vista". "La presentazione pubblica - concludono Maroni e Sala - risulterà peraltro ancor più significativa se realizzata in concomitanza con la presentazione ufficiale del dossier, che - come sai - dovrà avvenire entro il prossimo 31 luglio, in base alla procedura individuata dal Consiglio".