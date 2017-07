EMA: R. DE BENEDETTI, SEDE A MILANO GIUSTO RICONOSCIMENTO PER CITTà E ITALIA

20 luglio 2017- 18:13

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "Mi auguro che Milano possa essere scelta come sede dell’Ema. La città, oltre a disporre dei requisiti tecnici e infrastrutturali necessari a ospitare l’agenzia, rappresenta un importante centro economico, di ricerca farmaceutica e di innovazione in campo sanitario a livello europeo". Così Rodolfo De Benedetti, presidente del gruppo Cir, attivo anche nel settore socio-sanitario attraverso la controllata Kos, commenta la candidatura di Milano a ospitare l’Agenzia europea del farmaco. Interpellato dall'Adnkronos, in attesa della presentazione ufficiale della candidatura di Milano che avverrà lunedì alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, De Benedetti sottolinea che "c'è un apprezzabile impegno comune da parte di tutte le istituzioni nazionali e locali per raggiungere - dice - un obiettivo che a mio avviso sarebbe un giusto e meritato riconoscimento per Milano e per l’Italia".