EMA: RESTA, MILANO MIGLIORE CANDIDATA PER RUOLO CHIAVE NELLA SALUTE

25 luglio 2017- 14:54

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Anche se "la partita è ancora difficile", la città di Milano resta la migliore candidata ad accogliere l'Agenzia europea per il farmaco nell'era post Brexit, per via del ruolo chiave che riveste nella farmaceutica, ma più in generale nella salute, considerati gli investimenti intrapresi nel corso degli ultimi anni che le hanno garantito una posizione di avanguardia su più fronti, come ad esempio il "grande tema dei dati". Ne è convinto il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, che all'Adnkronos spiega che "come ateneo non possiamo che plaudire a questa candidatura, rispetto alla quale le istituzioni si sono mosse in maniera molto coordinata, in grande armonia e con un obiettivo comune". "Milano - afferma - ha tutte le carte in tavola per presentare una candidatura molto forte da un punto di vista politico, istituzionale, di attrattività del territorio e di sinergie che, in qualche maniera, sono presenti e lo saranno sempre più su Milano". In particolare, il rettore del Politecnico milanese fa riferimento a "un sistema della salute molto forte" e "alle imprese che lavorano nel settore del farmaco e del medicale che sono veramente leader a livello internazionale". Inoltre, "penso a un sistema della ricerca e dell'innovazione che in qualche maniera può essere complementare".Ma già la sola candidatura rappresenta "il riconoscimento del lavoro fatto da istituzioni, imprese, enti di ricerca e università. Il fatto già di potere essere pronti a dare una candidatura credibile è un risultato" per Resta, che non manca di osservare che "la partita è ancora difficile. Credo che l'Italia, la Regione Lombardia e Milano abbiano tutte le carte in tavola per giocarla" ribadisce. "Vedo solo grandi opportunità. Ci sono le opportunità che sono sotto gli occhi di tutti. Come l'attrattività, l'occupazione, la mobilità, il fatto di rivendicare un ruolo chiaro di quello che è il settore italiano nella farmaceutica e nella salute".