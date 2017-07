EMA: RESTA, MILANO MIGLIORE CANDIDATA PER RUOLO CHIAVE NELLA SALUTE (2)

25 luglio 2017- 14:54

(AdnKronos) - "Ma Ema oggi - sottolinea ancora Resta - è una sorta di icona simbolo per un messaggio che è ancora più ampio, ovvero il ruolo strategico che la salute avrà in una trasformazione importante come quella sociale e tecnologica in corso"."Su questo l'Italia ha già dato a livello internazionale dei segnali molto forti. Ha deciso di investire in maniera significativa sulla ricerca" fa notare, indicando lo "Human Technopole. Questo è un messaggio che non ha nessuna altra città candidata". Milano "ha deciso di investire nell'area a nord su un grande centro della salute con ospedali che non saranno secondi a nessuno". "E questo - chiosa il rettore del Politecnico - è una grande messaggio che altre candidature non possono vantare. E soprattutto non si parla solo di farmaco, che è il cuore di questa proposta, ma di tutto quello che è l'indotto. Dunque tecnologie, diagnosi, dispositivi. Ma pensiamo al grande tema dei dati sui quali Milano, l'Italia, le proprie imprese e le università, come il Politecnico, stanno lavorando per dare le risposte a delle esigenze che dovremo affrontare prestissimo".