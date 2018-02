EMA: SALA CHIEDE ACCESSO ATTI E AUDIZIONE A PARLAMENTO UE

9 febbraio 2018- 12:31

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - "Su Ema non molliamo. Ho chiesto ai nostri legali di preparare due atti. Il primo: una domanda di accesso agli atti, indirizzata alla Commissione Europea, per verificare tutti i documenti relativi al dossier di Amsterdam. Ho il sospetto che la sede transitoria che attualmente propongono non fosse presente nel dossier. Il secondo è la richiesta al Parlamento Europeo di essere sentito in audizione, per poter sostenere le nostre ragioni". Lo annuncia il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala su facebook.