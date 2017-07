EMA: SALA, LUNEDì GENTILONI A MILANO

18 luglio 2017- 14:25

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - "Lunedì Gentiloni dovrebbe essere a Milano per Ema". Lo annuncia il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del programma di eventi 'Milano XL - La Festa della creatività italiana', oggi a Palazzo Marino. La città si è candidata ad accogliere l'Agenzia europea per il farmaco che dovrà abbandonare l'attuale sede di Londra in seguito a Brexit. A chi gli domanda se vedrà anche il segretario del Pd, Matteo Renzi, domani alla Festa dell'Unità, "non penso" risponde, anticipando che alla festa andrà "questa sera perché c'è Giorgio Gori". "Il mio turno sarà in chiusura domenica sera, ma domani - ribadisce - non ce la faccio a vedere Renzi".