EMA: SALA, NON ALTISSIME POSSIBILITà MA DOBBIAMO PROVARCI

30 gennaio 2018- 09:45

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - "E' il momento di essere aggressivi, proviamoci. E' il momento di alzare la voce, senza se e senza ma". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5, parlando dello 'spiraglio' che si è aperto per vedere nuovamente riconosciuta all'Italia e a Milano la possibilità di ottenere la sede dell'Ema. Il sindaco ha chiamato ieri il premier Paolo Gentiloni: "Da quello che mi ha detto oggi parte il ricorso. Non voglio illudere i cittadini: non ci sono altissime possibilità di riassegnarci il mandato ma bisogna provarci. E per questo chiamo la politica italiana al massimo impegno". Il sindaco ha anche precisato che l'Ema non è "un'agenzia dei burocrati, autorizza nuovi farmaci o li toglie dal mercato. Sarebbe grave mettere a rischio la salute dei cittadini". Se dovessero riaprirsi i giochi, "io non penso che i tempi sarebbero molti lunghi".