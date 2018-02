EMA: SALA, PARLAMENTO EUROPEO NON LASCI TUTTO IN MANI COMMISSIONE

14 febbraio 2018- 13:06

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - “Lunedì ho firmato due istanze, una per l'accesso agli atti, l'altra è una petizione indirizzata al presidente Tajani e alla presidente del comitato petizioni che ribadisce la mia volontà a essere audito, ma che mette i puntini sulle 'i' su tutto quello che è successo. Il mio invito è indirizzato al parlamento europeo. Non si può lasciare tutto alla commissione. Spero che il parlamento europeo, e quindi i nostri rappresentanti, intervengano su questa materia. Non penso che avremo novità su Ema prima della visita del 22 febbraio”. Lo afferma il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della presentazione della fiera ‘Tempo di libri’. “Obiettivamente sono successe tante cose e nella petizione abbiamo messo insieme una serie di posizioni nostre. Dall’enfatizzazione sul problema che c'è stato sull’immobile alla qualità del sorteggio - sottolinea il sindaco - io non voglio fare il processo alle intenzioni, ma è stato un sorteggio fatto in 40 secondi, senza verbale” conclude Sala.