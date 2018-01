EMA: SANGALLI, BENE AZIONE CONGIUNTA ISTITUZIONI, SISTEMA IMPRESE è PRONTO

29 gennaio 2018- 20:46

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Le criticità emerse ad Amsterdam per il trasferimento di Ema che avrà una sede 'non ottimale' potrebbero rilanciare la candidatura di Milano. Molto bene, dunque, un'azione congiunta di governo, Regione e Comune per chiedere chiarimenti a Bruxelles. Il sistema delle imprese, che ha sempre creduto nel passaggio dell'Agenzia europea per il farmaco da Londra a Milano, è al fianco delle istituzioni per valutare ogni iniziativa possibile". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano e di Confcommercio Milano, sulle criticità sul trasferimento dell'Ema ad Amsterdam.