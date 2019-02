13 febbraio 2019- 18:33 Ema: Sangalli, 'molto bene Governo e Comune su ricorso a Bruxelles'

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - "Con una sede prestigiosa e già operativa come il Pirellone, Milano aveva le caratteristiche migliori per ospitare l’Ema. La decisione di Bruxelles di preferire Amsterdam risulta ancora oggi poco comprensibile, per cui hanno fatto molto bene Governo e Comune di Milano ad andare avanti nel ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Come sistema delle imprese siamo convinti che la fiducia nelle istituzioni europee si consolida anche attraverso questi atti di trasparenza e correttezza". Così Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio Milano e Confcommercio.