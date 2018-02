EMA: SANGALLI, SU AGENZIA PARTITA DIFFICILE MA DA RIGIOCARE

1 febbraio 2018- 17:56

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - “Su Ema la partita è difficile ma comunque deve essere rigiocata". Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli a margine del convegno milanese sui trent'anni di Assintel, associazione nazionale delle imprese Ict. "Come Confcommercio siamo stati sempre al fianco della città di Milano e della Regione Lombardia nella battaglia che purtroppo abbiamo perso per via di un sorteggio. Ci rendiamo conto che non è facile, ma dobbiamo giocarcela fino in fondo" conclude Sangalli.