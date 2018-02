EMA: TAJANI, SU AMSTERDAM SOLO SCELTA POLITICA MA NON HA VALORE GIURIDICO

15 febbraio 2018- 12:58

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - L'assegnazione della nuova sede dell'Ema "è una storia molto complessa. La decisione che è stata presa dagli Stati membri è solamente politica, è avvenuta in maniera molto strana, con un sorteggio che lascia un po' a desiderare. Però quella scelta non ha alcun effetto giuridico, che viene soltanto dalla riforma del regolamento dell'Agenzia, che tocca alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio scrivere". Lo ha spiegato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ospite di 'Radio anch'io'."La Commissione europea -ha aggiunto- ha fatto una proposta di riforma del Regolamento dove è inserito il nome della nuova sede e si parla di Amsterdam. Il Parlamento europeo, in piena autonomia, nella tutela dell'interesse dei cittadini, ha deciso, attraverso la commissione Ambiente che è competente in materia, di inviare una delegazione di parlamentari per verificare se effettivamente Amsterdam ha tutti i requisiti per ospitare questa importantissima agenzia. La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari ha autorizzato questa missione, vedremo e decideremo in piena autonomia il da farsi".