EMA: TRONCHETTI, SEDE A MILANO SAREBBE SEGNALE IMPORTANTE

20 luglio 2017- 13:52

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "Sarebbe un segnale importante dato il ruolo dell'Italia in Europa". Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, fa il tifo per Milano nella corsa per l'assegnazione della sede dell'agenzia europea del farmaco (Ema) che dovrà trovare una nuova casa dopo la Brexit. L'imprenditore milanese, interpellato dall'Adnkronos, usa poche parole ma chiare per sottolineare il suo sostegno a un progetto a cui le istituzioni stanno lavorando insieme da mesi.