EMA: VAGO, DOSSIER BEN STRUTTURATO, POSSIBILE NEGOZIAZIONE POLITICA

25 luglio 2017- 18:02

Milano, 25 lug. - (Adnkronos) - Un dossier ben strutturato, completo e tecnicamente ineccepibile, che non si presta a critica alcuna e che offre un buon viatico alla negoziazione politica. Così il rettore dell’Università Statale di Milano, Gianluca Vago, commenta con l’AdnKronos il via alla candidatura di Milano a sede dell’Agenzia europea del farmaco nell’era post Brexit. "I contenuti della proposta sono tutti di alto livello almeno per tre aspetti" evidenzia Vago, indicando innanzitutto un "tema di contesto scientifico che riguarda la presenza in questa area di una concentrazione importante di centri di ricerca, di formazione e imprese legate al biomedicale e alla farmaceutica. In questo senso - dice - penso che Milano sia davvero competitiva e che abbia pochi rivali a livello europeo". Il rettore cita ad esempio gli "Irccs" che sono un "modello unico in Europa. I dati sono abbastanza convincenti da questo punto di vista e non credo - chiosa - che ci siano possibilità di contestazione". La seconda osservazione riguarda "il contesto della città" che è "assolutamente favorevole, in scia ad Expo, ma non solo. La qualità di vita è incontestabile".