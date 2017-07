EMA: VALMAGGI, OCCASIONE DI CRESCITA E SVILUPPO PER MILANO E LOMBARDIA

24 luglio 2017- 22:00

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "E' un ottimo segnale che le istituzioni diverse collaborino insieme per portare a casa un risultato importante per Milano, la Lombardia e l’Italia intera. Credo che Milano e la Lombardia siano già oggi nei fatti un grande distretto della ricerca in campo medico e farmaceutico e avere qui la sede dell’Ema sarebbe senza dubbio un riconoscimento in più e un’opportunità ulteriore di sviluppo e di crescita per il nostro territorio". Lo ha dichiarato la vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Sara Valmaggi che, su delega del presidente Raffaele Cattaneo, impegnato a Oviedo per le celebrazioni del 20esimo anniversario della Conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa, ha rappresentato oggi il Pirellone in occasione della presentazione della candidatura di Milano per Ema. Per Valmaggi "è importante mettere a disposizione Palazzo Pirelli come sede di grande prestigio e sono convinta che sicuramente sarà trovata una sede altrettanto qualificata per ospitare il Consiglio regionale".