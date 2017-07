EMA: VALMAGGI (PD), CONCORRENZA DI STEFANO-MARONI DANNEGGIA CANDIDATURA

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Mentre il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni afferma con sicurezza che 'se tra le condizioni per vincere dovesse esserci che il Pirellone vada a Ema definitivamente, credo dovremmo dire sì', il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano propone un trasferimento dell'agenzia sull'area della Città della Salute: una contraddizione plateale, tutta interna al centro destra, che danneggia la candidatura e compromette l'immagine del sistema Lombardia in Europa". A sottolinearlo è la vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Sara Valmaggi (Pd) che aggiunge: "E' chiaro, per me, che ogni iniziativa che porti alla valorizzazione della Città della Ricerca e della Salute e al rilancio di tutte le aree ex Falck deve essere presa in considerazione, ma questo non può avvenire lanciando sfide volte ad ottenere solo una visibilità mediatica che potrebbero danneggiare il sistema nel suo complesso, senza ottenere alcun risultato".