EMA: VALMAGGI (PD), CONCORRENZA DI STEFANO-MARONI DANNEGGIA CANDIDATURA (2)

26 luglio 2017- 17:01

(AdnKronos) - Per Valmaggi, "devono essere attuate sinergie coerenti e proficue per tutta l'area metropolitana: una logica che, però, pare essere estranea al centro destra". E dunque, "dal nuovo sindaco di Sesto mi aspetto che segua costantemente e con attenzione il delicato passaggio di proprietà delle aree, legato al definitivo completamento delle bonifiche e che sia posta attenzione a un progetto in cui siano valorizzati i contenuti clinico-scientifici". "Un'attenzione che - conclude Valmaggi - purtroppo non ho visto scorrendo il documento programmatico di inizio mandato", dal momento che "al paragrafo Città della salute si legge che la 'Silicon Valley della sanità' deve essere collegata all'istituto tumori e al traumatologico; una svista clamorosa", visto che "ad essere coinvolto, oltre all'istituto tumori, sarà l'istituto neurologico Besta".