30 ottobre 2018- 22:01 Emanuela Orlandi, procura indaga per omicidio

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La Procura di Roma indaga per omicidio dopo il ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. I magistrati hanno subito disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti e se siano compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983.