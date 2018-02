EMBRACO: CALENDA, VIA LICENZIAMENTI, PRONTI A BATTAGLIA CONTRO DUMPING

12 febbraio 2018- 09:36

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - Per il futuro di Embraco e dei suoi lavoratori, "c'è speranza ma non faccio mai pronostici e, soprattutto, non li porto in campagna elettorali come invece fanno Salvini e Di Battista". Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando, nel corso di un'intervista alla trasmissione 'Agorà' su Rai 3, dei possibili sviluppi della vertenza Embraco. "Ho chiarito - dice Calenda- che l'azienda deve ritirare i licenziamenti e fare la cassa integrazione. Se non li ritira - avverte - vanno incontro a dichiarazione di guerra del Governo italiano: deve finire il gigantesco dumping dei paesi dell'Europa dell'Est, non possiamo più subirlo".