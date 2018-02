EMBRACO: CALENDA, VIA LICENZIAMENTI, PRONTI A BATTAGLIA CONTRO DUMPING(2)

12 febbraio 2018- 09:45

(AdnKronos) - Questo "vuol dire andare a Bruxelles e verificare, cosa che sto già facendo fare dall'ambasciatore, se hanno già un accordo con la Slovacchia, un accordo fiscale che configura un aiuto di stato", spiega Calenda. "Il ministro degli esteri Alfano, su mia richiesta, chiederà spiegazioni al governo slovacco, perché questo fatto che i paesi dell'est che beneficiano peraltro di fondi europei, facciamo dumping per attirare produzioni dal resto dell'Europa è una cosa che deve finire, non è più tollerabile. Abbiamo sbagliato, con l'allargamento, ma non vuol dire che dobbiamo subire questo".