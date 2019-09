27 settembre 2019- 12:43 Emilia Romagna: Dell'Orco (M5s), '3 condizioni per patto civico con Pd' (2)

(AdnKronos) - "Questi 3 punti -prosegue Dell'Orco-, penso siano le condizioni minime affinché ci siano possibilità che vada a buon fine un eventuale voto degli iscritti 5 stelle su Rousseau con un ampio mandato (passaggio inevitabile e necessario). Visto che non penso che Bonaccini & co siano disponibili a fare ciò, al momento ritengo improbabile un patto civico sullo stile Bianconi o Conte 2". "Certo che se nelle prossime settimane i sondaggi interni dovessero mettere in serio allarme il Pd, di colpo la 'svolta green' e i passi di lato diventerebbero magicamente più accettabili. PS: con questo post bypasso le telefonate/interviste a cui non sto rispondendo; almeno evito 'fraintendimenti' e virgolettati ambigui".