14 febbraio 2019- 12:39 Emirates: accordo con Airbus per 40 A330-900neo e 30 A350-900

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Emirates ha firmato un accordo con Airbus annunciando oggi un ordine per 40 A330-900neo e 30 A350-900. Il contratto stipulato vale 21,4 miliardi di dollari (a prezzi di listino). Velivoli di ultima generazione, gli Airbus A330neo e gli A350, si legge in una nota, saranno consegnati ad Emirates a partire dal 2021 (per gli A330) e dal 2024 (per gli A350). Inoltre, Airbus ed Emirates hanno raggiunto un accordo sulle precedenti consegne in sospeso dell'A380. Emirates riceverà tra il 2019 ed il 2021 altri 14 A380, portando il totale degli ordini degli A380 a 123 unità."Dopo molti mesi di discussioni, abbiamo raggiunto un accordo con Airbus e Rolls-Royce", commenta il presidente e ad del gruppo Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum. Emirates, aggiunge, "è stato da sempre un forte sostenitore dell'A380, sin dal suo inizio. Siamo rammaricati di dover rinunciare al totale del nostro ordine, e amareggiati che il programma non possa essere sostenuto in toto, ma accettiamo che questa sia la realtà della situazione". L'A380, rileva, "per noi è un meraviglioso velivolo amato dai nostri clienti e dal nostro equipaggio. È un elemento di differenziazione per Emirates. Abbiamo dimostrato e constatato come le persone possano davvero assaporare il concetto di 'Fly Better' con l'A380. Infatti, Emirates ha innalzato gli standard dei propri servizi proprio grazie all’A380, con caratteristiche uniche come le docce e la Lounge di bordo"