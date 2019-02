14 febbraio 2019- 12:39 Emirates: accordo con Airbus per 40 A330-900neo e 30 A350-900 (2)

(AdnKronos) - L’A380, sottolinea, "rimarrà senza dubbio un pilastro portante della nostra flotta fino al 2030, e come abbiamo sempre fatto, noi di Emirates continueremo ad investire nei nostri servizi e prodotti offerti a bordo, per garantire ai nostri clienti un’esperienza senza pari".Sulla decisione di acquistare gli A330neo e i gli A350, Sheikh Ahmed sottolinea che "la strategia di Emirates di operare in tutto il mondo attraverso una flotta di aeromobili giovani e di ultima generazione, efficiente e moderna rimane un must. I 40 A330neo e i 30 aerei A350 che stiamo ordinando completeranno il mix della flotta Emirates, supportando la crescita della nostra rete e ci permetteranno una maggiore flessibilità e adattabilità, per servire meglio la domanda dei nostri clienti. Sia gli A330neo che i A350 giocheranno un ruolo fondamentale nella nostra futura flotta e nei nostri futuri piani".L'A330neo verrà utilizzato sulle rotte di medio raggio e consentirà inoltre, alla compagnia aerea di servire aeroporti più piccoli permettendo di aprire nuove rotte e aumentando la connettività sulla rete globale. Mentre gli A350 entreranno a pieno regime nelle operazioni a lungo raggio di Emirates, fornendo alla compagnia una maggiore flessibilità soprattutto nei collegamenti che richiedono dalle 8 alle 12 ore.