EMIRATES: AL VIA VOLI GIORNALIERI DUBAI-HANOI

5 luglio 2017- 15:59

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Dal primo luglio Emirates ha iniziato i collegamenti giornalieri da Dubai ad Hanoi, in Vietnafornendo ai passeggeri in partenza da Dubai e da altre destinazioni europee un collegamento non-stop con il Vietnam. Infatti, i passeggeri diretti ad Hanoi non faranno più scalo a Yangon, risparmiando circa 2 ore e mezzo di tempo. Ad annunciarlo è la compagnia in una nota. Il nuovo servizio non-stop è operato con un Boeing 777-300ER con configurazione a due classi che offre 42 posti in Business Class, 386 posti in Economy Class e fino a 20 tonnellate di capacità cargo, più una generosa franchigia bagaglio (fino a 35Kg in Economy Class e 40Kg in Business Class). I timings sono stati pensati per consentire collegamenti veloci da e per molte città europee, tra cui quelle servite da Emirates in Italia come Milano, Roma, Venezia e Bologna. Emirates offre un ampio ventaglio di destinazioni, grazie ad un network globale di oltre 150 destinazioni in 84 paesi.