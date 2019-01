14 gennaio 2019- 18:03 Emirates: aumenta voli giornalieri su Roma da marzo

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Emirates aumenta i voli giornalieri su Roma nella stagione estiva. Nonostante le modifiche al network annunciate, la compagnia emiratina non ridurrà le sue frequenze sulla capitale italiana. Roma, infatti, non subirà alcun rallentamento ma sarà servita da tre voli giornalieri da Dubai tra il 31 marzo e il 26 ottobre, rispetto ai 2 voli giornalieri attualmente in servizio. Il terzo volo sarà effettuato con un Boeing 777-300ER, e verrà sospeso solamente durante la chiusura della Southern Runway dell'aeroporto di Dubai per motivi di manutenzione della pista.