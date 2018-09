27 settembre 2018- 18:08 Emirates: cerca personale in Italia, al via campagna recruiting

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Emirates cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A ottobre e novembre, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà cinque open days in diverse città italiane: a Firenze, sabato 6 ottobre, ore 8:00, all’Hotel Palazzo Gaddi; Brindisi, martedì 9 ottobre 2018, ore 8:00, all’Hotel Palazzo Virgilio; Palermo, giovedì 11 ottobre 2018, ore 8:00, al Grand Hotel et des Palmes; Verona, martedì 30 ottobre 2018, ore 8:00, all’Hotel Crowne Plaza; Torino, venerdì 2 novembre 2018, ore 8:00, all’Hotel Novotel. Emirates, informa la compagnia, sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all’open day, non è richiesta alcuna una registrazione online. Emirates attualmente vola verso 161 destinazioni, in sei continenti, operando con una moderna flotta di 271 aeromobili wide-body. La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di Airbus 380 e Boeing 777. Al personale di bordo è offerto un pacchetto d'occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l’aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai. La compagnia aerea, inoltre, concede al personale di bordo numerosi benefits, per sé, per la propria famiglia e amici. Nello specifico, il crescente network globale di Emirates offre numerose opportunità di viaggio in sei continenti.