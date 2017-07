EMIRATES: FESTEGGIA 10 ANNI A VENEZIA CON 2 MLN PASSEGGERI

13 luglio 2017- 15:45

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - Emirates festeggia 10 anni di attività a Venezia. Il primo volo tra Dubai e la città lagunare è avvenuto il primo luglio 2007 e, da allora, Venezia è diventata una delle destinazioni più popolari servite da Emirates Italia. Sono stati circa 2 milioni i passeggeri che hanno viaggiato con Emirates tra Venezia e Dubai dal primo luglio 2007, mentre sono state 50.646 le tonnellate di merci trasportate tra le due città negli ultimi 5 anni. “Venezia è uno dei simboli dell’Italia, e uno dei luoghi cruciali per il turismo, quindi ci è sembrato naturale avere una presenza qui. Al di là dell’appeal mondiale che questa destinazione suscita, le ragioni del successo di Emirates sono molteplici: oltre alla vocazione turistica, Venezia ha anche una spiccata propensione business, che ci consente di riempire i voli con un mix bilanciato di clienti", ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, general manager di Emirates in Italia. "Basti pensare che, per chi parte con Emirates da Venezia, Dubai è in cima alle destinazioni raggiunte, seguita da Bangkok. Al terzo gradino del podio si trova poi Dacca, seguita da Hong Kong e Shanghai”, ha aggiunto Lazzerini.Emirates SkyCargo, la divisione merci di Emirates, è stata nel corso degli anni un partner affidabile per le aziende basate a Venezia e nell’area circostante. Ruolo che riveste anche oggi, contribuendo a facilitare import ed export. Negli ultimi 5 anni, infatti, le esportazioni totali da Venezia sono state pari a oltre 26.000 tonnellate, mentre le importazioni vicine alle 24.000 tonnellate. L’export ha mostrato un incremento costante nel corso degli anni, mentre le importazioni hanno mostrato un trend variabile. Le merci più trasportate sono petrolio raffinato, prodotti farmaceutici, parti di veicoli, automobili, prodotti chimici, prodotti di ingegneria, attrezzature di trasporto, minerali. Sulla rotta Venezia-Dubai, Emirates impiega un Boeing 777-300ER.