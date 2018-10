25 ottobre 2018- 12:52 Emirates: lancia nuovo brand 'Fly Better'

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Emirates invita oggi i viaggiatori di tutto il mondo a “volare meglio” con il lancio del nuovo brand "Fly better". In Italia, il nuovo logo comparirà in Italia l’11 novembre in occasione della partita tra Milan e Juventus. Campeggerà sulle maglie della squadra sponsorizzata da Emirates nell’attesa partita in casa contro i campioni d’Italia. “In questi giorni nel 1985, Emirates trasportava i suoi primi passeggeri da Dubai a Karachi. Da allora la compagnia è cresciuta esponenzialmente, ma le nostre promesse nei confronti dei clienti sono rimaste le stesse: volare con Emirates significa vivere una migliore esperienza di volo ", ha dichiarato Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline. “Guidare l’innovazione e 'essere migliori' è un fattore congenito del dna di Emirates, e questo ci consente di offrire esperienze di viaggio aereo confortevoli e piacevoli in ogni classe, per ora e per sempre. Emirates è stato il primo ad introdurre lo schermo personale su ogni sedile in ogni classe, abbiamo aperto la strada per un miglior servizio telefonico internazionale e un servizio WiFi a bordo, siamo stati i pionieri delle suite private in First Class, portando bar e docce Spa a bordo, ed inoltre continuiamo ad introdurre prodotti rivoluzionari come le finestre virtuali. Oggi, stiamo affermando quella superiorità e invitando i viaggiatori a 'volare meglio' con Emirates ", ha dichiarato Boutros Boutros, senior Vice President di Emirates Corporate Communications, Marketing e Brand. La nuova campagna di Emirates si apre con uno spot pubblicitario che mette in mostra il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea e la sua variegata offerta. Diretto da Michael Gracey, autore anche del musical di successo "The Greatest Showman", lo spot pubblicitario porta gli spettatori in un viaggio fantastico mentre una hostess si trasforma in una ballerina che passa attraverso vari stili di danza (da Bollywood all’ Hip Hop), rappresentando la gamma di contenuti e la superiore e diversificata offerta su Ice.