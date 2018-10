25 ottobre 2018- 12:52 Emirates: lancia nuovo brand 'Fly Better' (2)

(AdnKronos) - Un secondo spot pubblicitario, che promuove l’estesa rete di destinazioni globali di Emirates verrà eseguito contemporaneamente. Questo secondo annuncio ci porta in tutto il mondo sulle note di una canzone accattivante composta appositamente per la campagna. Portando gli spettatori dalle pianure del Kenya alla Torre Eiffel e infine all'emblematico Burj Khalifa a Dubai, l'annuncio è stato modificato in uno stile che è diventato ormai il segno distintivo di Emirates, caratterizzato da transizioni continue tra le destinazioni e le caratteristiche di bordo di Emirates. Basata su uno spot di 60 secondi, la campagna è stata create internamente dal capo della divisione brand di Emirates, Richard Billington. Lo spot pubblicitario di ICE debutterà in televisione il primo Novembre nel popolare show di intrattenimento “X Factor UK”, entrambi gli spot pubblicitari andranno successivamente in giro per i principali mercati di Emirates, Italia inclusa.