ENAC: A CAGLIARI TAPPA ITALIANA PROGETTO 'DREAMS SOAR'

25 giugno 2017- 17:06

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Ha fatto tappa in Italia per una sosta tecnica la pilota afgana, Shaesta Waiz, che sta effettuando il giro del mondo in solitaria per promuovere le materie Stem (scienza, tecnica, ingegneria e matematica) e le professioni aeronautiche e per incoraggiare le donne a credere nelle proprie potenzialità e permettere ai loro sogni di volare. Il progetto denominato 'Dreams Soar', organizzato sotto l’egida dell’ICAO, International Civil Aviation Organization, consiste nel volo in solitaria della prima pilota donna afgana, partita a metà maggio dalla Florida con un velivolo monomotore A36 Beechcraft Bonanza. Lo rende noto l'Enac in un comunicato. La rotta prevede 34 tappe, tra cui alcune tecniche per rifornimento carburante come nel caso della sosta odierna di Cagliari, in 5 continenti, effettuando più di 25.000 miglia. Maggiori informazioni sul sito del progetto, all’indirizzo www.dreamssoar.org.