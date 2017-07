ENAC: CON AG. DOGANE AL VIA CAMPAGNA SU SICUREZZA TRASPORTO MERCI

24 luglio 2017- 16:51

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno avviato una campagna informativa finalizzata alla diffusione della certificazione come ‘mittente conosciuto’ rivolta ai soggetti già certificati come Aeo (operatori economici autorizzati) dall’Agenzia delle Dogane e ai trasportatori di merci e/o posta per via aerea. L’obiettivo è quello di rafforzare, e al contempo semplificare, l’applicazione delle misure di security alla merce trasportata per via aerea. Lo status di ‘mittente conosciuto’ si acquisisce con un provvedimento di approvazione adottato dall’Enac attraverso la Direzione Aeroportuale competente per territorio. L’operatore interessato ad acquisire tale status, deve dimostrare all’Enac che rispetta determinate misure di sicurezza, che il proprio sito sia fisicamente protetto, che siano applicate appropriate procedure di controllo d’accesso, nonché attuate misure pertinenti per proteggere la merce e/o posta destinata al trasporto per via aerea da manipolazioni non autorizzate o manomissioni, in tutte le fasi della lavorazione (produzione, imballaggio, stoccaggio, spedizione), incluso il trasporto fino al sito dell’agente regolamentato.