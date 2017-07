ENAC: CON AG. DOGANE AL VIA CAMPAGNA SU SICUREZZA TRASPORTO MERCI (2)

24 luglio 2017- 16:51

(AdnKronos) - La diffusione della conoscenza delle prerogative relative allo status di ‘mittente conosciuto’ intende non solo rafforzare l’applicazione delle misure di security alle merci e alla posta trasportate per via aerea, evitando duplicazioni di attività, ma anche sviluppare in tutti i soggetti che operano nella catena logistica del trasporto merce e/o posta nell’ambito dell’aviazione civile, la cultura della sicurezza e della prevenzione. L’attuazione di un sistema integrato di sicurezza porterà benefici a tutti i soggetti pubblici e privati con lo snellimento delle operazioni commerciali in assoluta sicurezza, intesa come security. Le informazioni relative alla procedura per ottenere lo status di ‘mittente conosciuto’ e a cui si rimanda per completezza ed esaustività di informazioni, sono reperibili presso le Direzioni Aeroportuali Enac, sul sito istituzionale dell’Ente www.enac.gov.it (sezione Regolazione per la Sicurezza), sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.