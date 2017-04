ENAC: CONCLUSO PROGRAMMA GEMELLAGGIO CON EGITTO

27 aprile 2017- 16:57

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Bilancio positivo per il programma di gemellaggio (Twinning Project) tra l'Enac e il corrispettivo egiziano Ecaa (Egyptian Civil Aviation Authority), denominato “Strengthening the aviation oversight standards of the Egyptian Civil Aviation Authority”. I risultati sono stati presentati nella cerimonia di chiusura che si è svolta oggi al Cairo. I Twinning Project sono programmi di gemellaggio istituzionale finanziati dall'Unione Europea mediante i quali si supportano i Paesi che intendono aderire all'Ue (candidate countries) e ai Paesi limitrofi alla Ue stessa (neighbourhood countries); si attuano tramite una stretta collaborazione tra l’amministrazione del Paese beneficiario e l'amministrazione dello Stato Membro della UE che presta l'assistenza. L’Enac si è aggiudicato il twinning per affiancare l’Autorità egiziana al termine di una procedura di selezione europea finalizzata allo sviluppo, l'armonizzazione, l’implementazione della regolazione tecnica ed economica del settore aeronautico del Paese, nonchè per un affiancamento finalizzato alla standardizzazione della normativa. Già in passato, peraltro, l’Enac aveva condotto un analogo Twinnig Project a favore dell’aviazione civile della Repubblica d’Albania dal 2010 al 2013. Alla conferenza di oggi per l’Enac sono intervenuti il direttore generale Alessio Quaranta, il vicedirettore generale Alessandro Cardi e Benedetto Marasà, coordinatore del progetto. Il progetto con l’Egitto, avviato operativamente nel febbraio 2015, è stato finanziato dall’Unione Europea con un budget di 1.1 milioni di Euro. L’Ente, per tutta la durata del programma, 27 mesi, ha affiancato le strutture tecniche e amministrative dell’Ecaa nel percorso di sviluppo e adeguamento del settore con un team composto da 25 professionisti tra ingegneri, avvocati, economisti e ispettori di volo che si sono susseguiti in varie missioni dedicate al trasferimento di know-how e competenze tecniche, coordinati da Marasà. Durante la conferenza sono stati presentati i risultati raggiunti nel corso dei due anni e le principali attività che hanno caratterizzato il gemellaggio.