ENAC: CONCLUSO PROGRAMMA GEMELLAGGIO CON EGITTO (2)

27 aprile 2017- 16:57

(AdnKronos) - Il progetto è stato organizzato in una serie di iniziative e suddiviso in quattro macro attività finalizzate alla riforma giuridica della legislazione nazionale per armonizzarla con le norme Icao e Ue; riforma istituzionale e amministrativa; formazione tecnica; information e communication technology. I numeri maggiormente rappresentativi del programma si possono riepilogare in: 27 mesi di attività dedicata a tempo pieno dal responsabile Enac distaccato in Egitto per seguire il progetto; 465 giorni/uomo di esperti Enac in Egitto; 9 riunioni del comitato direttivo del progetto; 4 visite di studio dei dirigenti e funzionari dell'Ecaa in Italia, dove hanno avuto l'opportunità di conoscere le iniziative e le imprese più importanti dell'industria aeronautica, per una verifica diretta dell’applicazione degli standard europei a livello nazionale su diversi settori (operatori aerei, aeroporti, service providers, security, ecc.); 9 seminari organizzati in Egitto; oltre 3000 pagine di documenti e proposte prodotte; 100% delle attività pianificate completate nel corso dei due anni. L’affiancamento dell’Enac ha condotto l’Autorità egiziana, tra l’altro, alla redazione di proposte dettagliate per l'istituzione di Ecaa come Autorità unica dell’aviazione civile in Egitto; l’adozione dello State Safety Programme (SSP - Programma Nazionale per la Safety dell'Aviazione Civile - documento programmatico dello Stato sulla sicurezza del settore); all’implementazione del Safety Management System (SMS - sistemi di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza prefissati). Si tratta di aspetti tecnici importanti per lo sviluppo del Paese ricevente dato che la condivisione di standard di sicurezza internazionali, la riduzione delle differenze e la liberalizzazione economica possono contribuire a creare un clima favorevole per la crescita del settore del trasporto aereo.