ENAC: CONCLUSO PROGRAMMA GEMELLAGGIO CON EGITTO (3)

27 aprile 2017- 16:57

(AdnKronos) - "Nel corso dei due anni - ha dichiarato Quaranta - abbiamo trasmesso le competenze acquisite dall’Italia nel corso di decenni di esperienza nel settore a livelli internazionalmente riconosciuti e apprezzati, ai colleghi egiziani, passando attraverso il lavoro di squadra che ha favorito, laddove possibile, un approccio basato sul coinvolgimento diretto del personale Ecaa locale, piuttosto che una consegna top-down di assistenza". "Grazie all’impegno di tutti possiamo affermare di aver raggiunto l’obiettivo alla base del gemellaggio finanziato dall'Unione europea, ovvero quello di rafforzare gli standard internazionali ed europei in materia di aviazione in Egitto e migliorare il quadro giuridico, le competenze tecniche e l'organizzazione interna dell'ECAA come un'autorità unica e indipendente, in linea con la politica europea di vicinato - European Neighbourhood Policy ENP. L’Enac, peraltro, ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità a continuare svolgere un ruolo attivo per il perfezionamento del lavoro fin qui svolto, consapevole che sia questa la strada da percorrere per lo sviluppo armonizzato del trasporto aereo internazionale, settore continuamente in evoluzione e che richiede aggiornamenti continui e nuove sfide”. “Tutte le attività pianificate e i parametri di riferimento sono stati realizzati senza ritardi", ha sottolineato Marasà. "Auspichiamo - ha aggiunto - pertanto nuove iniziative di collaborazione che permettano di capitalizzare i risultati raggiunti, finalizzare i lavori in corso e raggiungere in forma definitiva la riforma dell'Ecaa e della sua organizzazione secondo le linee tracciate nel corso del gemellaggio”.