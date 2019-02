8 febbraio 2019- 17:25 Enac: convenzione con Unione Comuni Frignano e Aero Club Pavullo (2)

(AdnKronos) - La nuova tranche di finanziamenti verrà infatti utilizzata per realizzare una sala multifunzionale e una struttura per l’accoglienza dei team organizzatori e dello staff tecnico del prossimo Campionato del Mondo."L’aviazione generale rappresenta una parte significativa dell’intero settore dell’aviazione civile", sotolinea il direttore generale di Enac Alessio Quaranta. "Per la specifica peculiarità di trasporto flessibile, offre opportunità importanti per privati, imprese e comunità locali e per la crescita economica di un territorio. Contribuisce, inoltre, anche alla formazione di migliaia di giovani che si avvicinano al mondo del volo imparando su velivoli di aviazione generale per poi proseguire l’addestramento e diventare piloti professionisti", aggiunge.In questo ambito, rileva Quaranta, "Enac ha messo a disposizione dal proprio bilancio 1 milione di euro per aeroporto G. Paolucci di Pavullo, che verrà impiegato per ammodernare le infrastrutture di volo dello scalo, elevare gli standard di qualità dei servizi resi all’utenza, migliorare i parametri di sicurezza (safety e security) e, più in generale, contribuire allo sviluppo del sistema dell’aviazione generale italiana".