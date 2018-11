27 novembre 2018- 14:05 Enac: ok carte servizi Air Dolomiti, Airitaly, Blue Panorama e Neos

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - L'Enac ha approvato le prime Carte dei Servizi adottate da quattro compagnie aeree italiane: Air Dolomiti, AirItaly, Blue Panorama e Neos. La Carta dei Servizi dei vettori, elaborata in base a quanto previsto dall’articolo 783 del Codice della navigazione e alla circolare dell’Enac, è lo strumento attraverso il quale la compagnia, in un’ottica di trasparenza, efficienza e qualità, illustra i servizi offerti ai propri passeggeri e fornisce informazioni sulla società.La Carta è strutturata in tre sezioni: il vettore e la Carta dei Servizi; indicatori valorizzati; procedure di reclamo. La prima sezione contiene una breve descrizione delle finalità della Carta dei Servizi. Mette in evidenza soprattutto i principi fondamentali, quali: eguaglianza e imparzialità, non discriminazione, diritto all’informazione, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, libertà di scelta; peculiarità dell’azienda. Riporta, inoltre, i dati sulla flotta, le politiche di attenzione all’ambiente, le informazioni utili e gli eventuali programmi di fidelizzazione.