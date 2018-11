27 novembre 2018- 14:05 Enac: ok carte servizi Air Dolomiti, Airitaly, Blue Panorama e Neos (2)

(AdnKronos) - La sezione dedicata agli indicatori valorizzati, contiene la definizione dei livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza, organizzati per fattori di qualità che comprendono, tra gli altri, la regolarità e la puntualità, i bagagli e i dispositivi di ausilio alla mobilità, la pulizia e le condizioni igieniche, le informazioni alla clientela e i servizi aggiuntivi.L’ultima sezione racchiude le informazioni relative alle procedure di reclamo, alle modalità di presentazione e alle tempistiche di risoluzione, nonché l’indicazione di eventuali protocolli di conciliazione adottati dal vettore.L’elaborazione delle Carte dei Servizi ha visto impegnati l’ENAC e le compagnie coinvolte in una intensa collaborazione finalizzata a fornire all’utenza un prodotto editoriale trasparente, utile ed efficace, con l’obiettivo comune di contribuire al costante miglioramento della qualità dei servizi resi al passeggero e, più in generale, del sistema. Le Carte dei Servizi sono consultabili sui siti delle compagnie aeree sia in italiano sia in inglese e sul portale Enac, nella sezione Trasporto aereo - Compagnie aeree - Carte dei servizi del vettore.