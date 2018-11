20 novembre 2018- 12:21 Enac: Riggio e Quaranta, cordoglio per prematura scomparsa Carabba

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Enac comunica con profonda tristezza e commozione la prematura scomparsa dell'Ing. Giuseppe Daniele Carrabba, Direttore Centrale Regolazione Aerea, venuto a mancare ieri. "Il presidente e il direttore generale dell'Enac, Vito Riggio e Alessio Quaranta, a nome del consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti esprimono profondo cordoglio e sentita vicinanza alla moglie Paola, ai figli Andrea e Alessandro, alla famiglia e agli amici per la perdita del caro Daniele, persona di elevata sensibilità, che ha rappresentato un punto di riferimento per l’Enac e per il settore dell’aviazione civile", si legge in una nota dell'ente.Daniele Carrabba, laureato in Ingegneria Aeronautica, era conosciuto e stimato a livello nazionale e internazionale per la competenza, l’impegno e la passione con cui ha sempre svolto il proprio lavoro a favore della cultura della sicurezza aeronautica. Ha ricoperto in Enac vari ruoli, tra cui Direttore Centrale Regolazione Tecnica, Direttore ad interim della Direzione Licenze del Personale e della Direzione Standard Volo, Direttore Centrale Coordinamento Aeroporti, Direttore ad interim della Direzione Aeroportuale Lazio, Responsabile Sala Crisi e, da ultimo, Direttore Centrale Regolazione Aerea e Direttore ad interim della Direzione Regolazione Navigabilità. L’Ing. Carrabba ha rappresentato l'Ente in numerosi consessi tecnici nazionali e internazionali con altissima professionalità, riconosciutagli da tutte le organizzazioni con le quali ha lavorato. A livello internazionale è stato membro, tra l’altro, della European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) presso Eurocontrol; Focal Point per l’Italia nell'Emergency Response Coordination Center (ERCC) presso la Commissione Europea; membro dello European Aviation Safety Advisory Commettee di EASA (EASAC); membro del Flight Operation Panel dell'ICAO; responsabile dell’attuazione del Regolamento comunitario 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Per cinque anni è stato anche Presidente dell’Italian Flight Safety Committee (IFSC).