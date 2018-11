30 novembre 2018- 19:57 Enac: Toninelli, proposto Zaccheo per successione a Riggio(3)

(AdnKronos) - Nato nel 1967, laureato in Fisica all’Università di Bari con un Mba all’University of California, Zaccheo ha svolto un'intensa attività di ricercatore e di collaborazione tecniche quale responsabile in progetti internazionali dell'Agenzia Spaziale italiana, dell'Agenzia spaziale europea della Nasa. Ha maturato un'esperienza pluridecennale nella gestione aziendale, maturata in piccole, medie e grande aziende. Dal 2011 riveste l'incarico di l’amministratore delegato di Sitael spa, azienda diventata in pochi anni leader mondiale nel settore dei piccoli satelliti e della propulsione avanzata, oggi considerata player di riferimento della 'New Space Economy'. Sitael conta circa 400 dipendenti e ha cinque sedi in Italia e filiali in Grecia, Cina e Australia. Negli ultimi anni, sono state avviate importanti attività anche nei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr), manned e unmanned, in particolare nel supporto all'Airport Test Bed di Grottaglie, sia nei sistemi di terra che nella definizione di servizi satellitari innovativi.