4 ottobre 2019- 14:36 Enav: apre porte Torre controllo Brindisi a studenti scuole medie (2)

(AdnKronos) - La classe di studenti vincitrice del concorso ha potuto vivere una giornata da “guardiani del cielo” presso una delle strutture operative dell’Enav. Accompagnati e seguiti dalla Responsabile della Torre di controllo dell’aeroporto di Brindisi, Laura Delvecchio, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo, in tutte le sue fasi. Gli alunni, interessati e incuriositi dalle tecnologie e dal fascino del mondo aeronautico, hanno potuto comprendere e apprezzare la complessità e la strategicità di un mestiere fondamentale per garantire la sicurezza dei voli.Enav, dalla Torre di Controllo dell’aeroporto di Brindisi, è responsabile del traffico in decollo e atterraggio sullo scalo pugliese e gestisce circa 21mila movimenti l’anno con 30 addetti tra controllori e tecnici.