11 dicembre 2018- 15:59 Enav: con Iata presenta Italian National Airspace Strategy (3)

(AdnKronos) - “L’associazione italiana gestori aeroporti - ha dichiarato Valentina Lener, direttore generale di Assaeroporti - ha accolto positivamente l’iniziativa lanciata da Iata e da Enav, consapevole dell’importanza di implementare una strategia di modernizzazione dello spazio aereo italiano in grado di far fronte alle rilevanti sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni, inclusa la saturazione di capacità dello spazio aereo stesso e delle infrastrutture aeroportuali. Gli aeroporti non potranno che essere parte integrante di questa strategia anche alla luce del ruolo centrale che gli stessi rivestono nell’intercettare i flussi di traffico passeggeri e merci nazionali ed internazionali. Adottare misure di modernizzazione è certamente un passo fondamentale per favorire la competitività dell’intero settore”. “Questa iniziativa - ha detto Alessandro Cardi, vicedirettore generale di Enac- rappresenta un esercizio molto positivo e l'Ente darà il proprio sostegno a qualsiasi accordo che ne possa derivare. Infatti, la scarsità della capacità aeroportuale, che è stata già sperimentata la scorsa estate, è un segnale forte per orientare nella giusta direzione le attività che devono essere portate avanti da tutti gli attori del sistema aeronautico. Nel prossimo futuro il comparto aereo è chiamato a fornire una capacità sempre maggiore per far fronte alla prevista crescita del traffico. E questo sarà possibile solo se si riuscirà a stabilire un alto livello di cooperazione tra i fornitori dei servizi di navigazione aerea, i vettori aerei e gli operatori aeroportuali. L'ENAC sosterrà qualsiasi iniziativa in grado di realizzare in modo proficuo tale cooperazione”.