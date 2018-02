ENAV: CONVEGNO IL 15/2 SU TRASPORTO AEREO VOLANO SVILUPPO

13 febbraio 2018- 00:35

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese" è questo il tema al centro del convegno organizzato dall'Enav, che si svolgerà a Roma il 15 febbraio prossimo. Intervengono, tra gli altri, il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, i vertici di Enav, il presidente Roberto Scaramella e l'ad di Enav Roberta Neri, il presidente di Boeing Italia Antonio De Palmas, il commissario straordinario di Alitalia Stefano Paleari, l'ad Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi . L'appuntamento è alle 16,30 presso La Lanterna in via Tomacelli.