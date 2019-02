8 febbraio 2019- 11:44 Enav: Filt, si punta ad accordo per tutela lavoro e sviluppo

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - “L'obiettivo è raggiungere un accordo che consenta di scongiurare fenomeni di mobilità obbligatoria e la perdita di posti di lavoro e allo stesso tempo di tutelare i livelli salariali”. Lo afferma la Filt Cgil, in merito all’esito dell’incontro su Enav al Ministero dei Trasporti, spiegando che “il verbale sottoscritto ieri sospende l'attuazione del piano industriale per permettere la prosecuzione delle trattative sugli aspetti più controversi del confronto”. “La trattativa è complicata - spiega infine la Filt Cgil - ma prosegue con le parti impegnate a trovare soluzioni per contemperare le necessita di ammodernamento e sviluppo di Enav con la salvaguardia degli aspetti sociali”.