11 marzo 2019- 16:55 Enav: guidance 2019, previsti ricavi stabili, ebitda margin al 32%

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Per l’esercizio 2019, Enav prevede ricavi netti stabili o in crescita low single-digit per effetto della riduzione della tariffa regolamentata in un contesto di crescita del traffico, ed ebitda margin intorno al 32%, in leggera flessione rispetto al 2018 per effetto di alcuni costi che si prevede di sostenere nel corso del 2019 relativi all’implementazione del piano industriale. E' quanto emerge dalle guidance della società. Gli investimenti nel 2019 subiranno un’accelerazione legata all’avvio delle principali iniziative del piano industriale 2018-2022 e saranno nell’ordine dei 125 milioni di euro, rispetto ai 117 milioni di euro del 2018. La società prevede, dunque, di poter indicare un dividendo per il 2020, relativo all’esercizio 2019, in crescita del 4% rispetto a quello confermato in data odierna per l’esercizio 2018, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.