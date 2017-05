ENAV: IN 2016 RISPARMIATI 6 MLN KG CARBURANTE CON PIANO EFFICIENZA VOLI

4 maggio 2017- 11:48

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Sei milioni di chilogrammi di carburante risparmiati nel 2016: è questo il risultato conseguito lo scorso anno con il piano Fep (Flight Efficiency Plan) e con il programma Free Route, partito l'8 dicembre scorso. Ad annunciarlo è l'Enav, la società nazionale per il controllo del traffico aereo, che ha avviato, già dal 2008, il programma Fep, basato sulla riconfigurazione dello spazio aereo nazionale che consente la riduzione delle distanze e dei tempi di volo grazie a rotte più dirette e profili di volo sul piano verticale più efficienti. Il solo Fep, nel 2016, ha consentito un risparmio di circa 500.000 km di volato con conseguente riduzione di circa 2 milioni di kg di carburante. Ai risultati del Fep 2016 vanno aggiunti quelli del Free Route, un programma innovativo implementato da Enav, grazie al quale tutti gli aeromobili in sorvolo ad una quota superiore agli 11.000 metri, possono seguire un percorso diretto da un punto d'ingresso ad un punto di uscita dello spazio aereo nazionale senza far più riferimento al network di rotte. I risultati del programma Free Route, sottolinea l'Enav in una nota, sono davvero straordinari: in soli 24 giorni (dall’8 al 31 dicembre) le compagnie aeree che operano sui nostri cieli hanno risparmiato quasi 4 milioni di kg di carburante per circa 1 milione di km percorsi in meno.